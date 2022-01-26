Pour aller plus loin et gérer votre communauté, nous proposons un serveur Nextcloud dédié de 50 Go évolutif à partir de 312 €ttc/an, sous votre nom de domaine.

Vous disposez d’un compte administrateur pour créer vos comptes utilisateurs, groupes, etc, sans restriction. Vous pouvez installer les nombreuses applications Nextcloud (cf App store Nextcloud).

NB : les boites mails ne sont pas incluses dans cette offre.