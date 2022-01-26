ZSuite Perso
Service inclus dans l’abonnement (1€/mois)
CLOUD + MAIL
Français, sans publicité, ni traçage
l’alternative libre à G Suite
- 12€ ttc par an (1€ par mois !)
- 1 boîte mail @zaclys.net de 10 Go
avec webmail responsive et anti-spam + anti-virus + anti-phishing.
(désolé nous ne proposons pas de noms de domaines personnalisés).
- + 1 espace cloud de 10 Go
avec stockages et partages de fichiers, agendas, contacts, notes, etc.
évolutif : à tout moment ajoutez 15€ pour obtenir 10 Go supplémentaires
- Le tout sans pub et sans engagement
- hébergement 100% en France , stockage nveSSD haute performance
- webmail et cloud compatibles mobile
- partages de fichiers, agendas, contacts, client de synchronisation compatible PC, Mac et mobiles…
- offert avec chaque compte : 10 Go sur le service Album, Envoi de gros fichiers, votre page BlogZ, Flux le lecteur RSS, ZSecret, ZClef, le moteur de recherche Zotop etc…
- en option : OnlyOffice +20 €ttc/an
Gratuit pour les établissements d’enseignement, les associations humanitaires
et les mairies de communes de moins de 300 habitants.
Découvrir Nextcloud
Découvrir Zmail
À voir également…
Pour aller plus loin et gérer votre communauté, nous proposons un serveur Nextcloud dédié de 50 Go évolutif à partir de 312 €ttc/an, sous votre nom de domaine.
Vous disposez d’un compte administrateur pour créer vos comptes utilisateurs, groupes, etc, sans restriction. Vous pouvez installer les nombreuses applications Nextcloud (cf App store Nextcloud).
NB : les boites mails ne sont pas incluses dans cette offre.